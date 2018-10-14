Иран нашел новых покупателей для своей нефти

Первый иранский вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что страна нашла новых покупателей для своей нефти, передает ISNA.

По словам Джахангири, в настоящее время многие страны, которые в прошлом не приобретали нефть у иранской стороны, ищут возможности для ее приобретения.

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«В то время как некоторые страны перестали покупать нефть из Ирана, мы нашли новых партнеров», — сказал Джахангири.

Он добавил, что также Иран провел переговоры со своими действующими партнерами.

Ранее глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан заявил, что страна продолжит закупать сырую нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США.