Иран нашел новых покупателей для своей нефти
Первый иранский вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что страна нашла новых покупателей для своей нефти, передает ISNA.
По словам Джахангири, в настоящее время многие страны, которые в прошлом не приобретали нефть у иранской стороны, ищут возможности для ее приобретения.
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«В то время как некоторые страны перестали покупать нефть из Ирана, мы нашли новых партнеров», — сказал Джахангири.
Он добавил, что также Иран провел переговоры со своими действующими партнерами.
Ранее глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан заявил, что страна продолжит закупать сырую нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США.