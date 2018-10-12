Белоруссия хочет получить от России кредит в размере $630 млн

Первый вице-премьер России и глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что российская сторона рассмотрит вопрос предоставления Белоруссии кредита в размере примерно $630 млн, передает РИА «Новости».

По словам Силуанова, белорусская сторона запрашивала $1 млрд.

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«В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около 630 миллионов долларов», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что речь идет только о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении кредита.

Ранее сообщалось, что Минск получил $263 млн в рамках «перетаможки» нефти, задержанные Россией.