МВД изъяло за полгода поддельных денег на 36,6 млн рублей

В первом полугодии 2018 года МВД изъяло из оборота 9415 поддельных купюр и монет Банка России на общую сумму свыше 36,6 млн рублей, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Больше всего (72%) изъятых фальшивок (6825 штук) — это пятитысячные купюры. Также за этот период изъято «2000 рублей — 16 шт., 1000 рублей — 2338 шт., 500 рублей — 168 шт., 100 рублей — 35 шт., 50 рублей — 11 шт., 10 рублей (монета) — 4 шт., 5 рублей (монета) — 18 шт.».

Реклама

Кроме того, правоохранительными органами выведено из оборота 617 поддельных денежных средств в иностранной валюте (доллар США — 556 шт., евро — 46 шт., китайский юань — 13 шт., фунт стерлингов Соединенного Королевства — 2 шт.).

Согласно статистике Центробанка, за первые шесть месяцев 2018 года регулятор выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. «Лидерами» в числе подделок являются пятитысячные банкноты: их было выявлено 12 568 штук. В июле ЦБ выявил первые подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей. По данным Центробанка, 200-рублевые купюры пока не подделывают.

Первые банкноты в 200 и 2000 рублей были введены в оборот в октябре 2017 года