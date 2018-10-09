Новак обвинил твиты Трампа в сумятице на мировом рынке

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что эмоциональные высказывания в твиттере президента США Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти, передает РИА «Новости».

По его мнению, поэтому сегодняшняя цена несколько завышена.

«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает: как действовать, что будет в будущем. Например, вот та цена, которая на сегодняшний день формируется на рынке, на мой взгляд, она несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков», — заявил Новак.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу посмотреться в зеркало для поиска виновного в росте цен на нефть.