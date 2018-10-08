Турецкий бизнесмен прогнозирует Крыму успех Чикаго и Гамбурга

Бизнесмен из Турции Яздан Кайя полагает, что благодаря строительству моста через Керченский пролив Крым станет таким же развитым регионом, как Чикаго, Гамбург и другие мегаполисы, передает РИА «Новости».

Бизнесмен добавил, что Крымский мост соединит полуостров с Дальним Востоком, дальним зарубежьем и Турцией, «с частью некогда существовавшего великого Шелкового пути».

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«Крым будет развиваться, и это предопределено именно строительством Крымского моста, как Чикаго, Гамбург и другие мегаполисы в торговым отношении», — сказал Кайя.

Бизнесмен возглавляет общественное движение по развитию деловых и дружеских отношений «Россия-Крым-Турция», он находится на полуострове с четырехдневным визитом.

Ранее сообщалось, что глава делегации из Норвегии выразил уверенность в принадлежности Крыма России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.