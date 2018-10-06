В водах Германии второй трубоукладчик начал прокладывать «Северный поток — 2»

В водах Германии судно-трубоукладчик приступило к работам на германском участке газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

«Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток-2», где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки.

«В соответствии с графиком все работы по газопроводу «Северный поток-2» в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года», — отмечается в сообщении.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страны Европы поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2».