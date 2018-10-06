Министр торговли США: сделка с Канадой и Мексикой ограничивает бизнес с КНР

Американский министр торговли Уилбур Росс заявил, что торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой содержит пункт об ограничении сделок в сфере торговли с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данное положение позволит «закрыть лазейки» для «легитимизации» действий КНР.

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Он также добавил, что если одна из трех стран заключит торговую сделку с «государством с нерыночной экономикой», две другие могут выйти из соглашения.

Ранее торговый советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что США склонны рассматривать Китай не как партнера в экономической сфере, а как стратегического соперника.