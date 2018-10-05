Силуанов допустил переход госкомпаний на расчеты в рублях

Российский вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов допустил, что власти примут директивные решение о переходе госкомпаний на расчеты в рублях. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Силуанова, правительство намерено принимать меры для того, чтобы стимулировать отказ от долларовых расчетов.

Реклама

«Будем через решения директивные, с одной стороны, поскольку государство является акционером своего рода государственных компаний,...воздействовать», — сказал Силуанов.

Он добавил, что также для этого будут использоваться стимулирующие меры.

Ранее Силуанов сообщил о внесении в правительство плана по дедолларизации экономики России.