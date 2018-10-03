Путин напомнил ЕС об отказе Болгарии от «Южного потока»

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Европа при реализации газопровода «Северный поток — 2» не будет выглядеть как Болгария, которая отказалась от проекта «Южный поток», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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По его словам, тогда Болгария проявила «слабость».

Ранее Путин заявил, что российская сторона исходит из того, что Европа заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».