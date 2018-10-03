Курц заявил о поддержке Европой «Северного потока — 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны Европы поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2», передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом канцлер подчеркнул, что интересы Украины при реализации проекта должны быть соблюдены.

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«Хотел бы вас уверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают его. Конечно, есть еще некоторые правовые вопросы, которые нужно прояснить», — сказал Курц.

Он также отметил важность обеспечения энергетической безопасности Европы, хотя Австрия и поддерживает в этой связи «Северный поток — 2».

«Но для нас очень важно, чтобы интересы Украины как важного транзитного государства были бы соблюдены. Есть вопрос Украины, который нужно прояснить», — подчеркнул Курц.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.