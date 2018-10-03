Путин попросил не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США
Президент России Владимир Путин попросил не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Давайте будем говорить об энергетике. Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в США. Вы сами там разберитесь, а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов», — сказал Путин.
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Ранее Путин рассказал о преимуществах России в энергетике.
«Газета.Ru» ведет онлайн выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».