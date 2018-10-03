«Россети» и ENEL приступают к строительству цифровых сетей в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и глава компании Enel Франческо Стараче на полях Российской энергетической недели обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России.

Ливинский и Стараче объявили, что приступают к активной стадии реализации проекта по созданию интеллектуального кластера цифровых технологий в Псковской области.

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Он подразумевает установку програмно-аппаратного комплекса, включающего в себя управляемые элементы сети, интеллектуальные системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных и современную комплексную систему управления всеми элементами сети.

Сообщается, что создание этой системы направлено на повышение эффективности деятельности по передаче электроэнергии, снижение затрат на покупку потерь, организацию эффективного контроля потребления электроэнергии и снижение операционных и инвестиционный расходов компании.

Отмечается, что результатом данного проекта должны стать не только экономические эффекты от внедрения инновационных технологий, но и база для совершенствования бизнес процессов в электросетевом комплексе России в целом.