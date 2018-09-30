Трамп и король Саудовской аварии обсудили ситуацию на рынке нефти
Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана.
Реклама
Как отмечается, король также обсудил с Трампом пути развития отношений в свете стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией.
Ранее Трамп заявил, что ближневосточные страны не смогут обеспечить собственную безопасность без помощи американской стороны.
Как отмечалось, заявление лидера США вызвано повышением цен на нефть со стороны ОПЕК.