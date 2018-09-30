Трамп и король Саудовской аварии обсудили ситуацию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана.

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Как отмечается, король также обсудил с Трампом пути развития отношений в свете стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией.

Ранее Трамп заявил, что ближневосточные страны не смогут обеспечить собственную безопасность без помощи американской стороны.

Как отмечалось, заявление лидера США вызвано повышением цен на нефть со стороны ОПЕК.