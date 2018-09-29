Business Insider: Маск обратился к подчиненным с призывом на фоне судебного иска

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск разослал всем своим подчиненным по электронной почте письмо с призывом «игнорировать все отвлекающие факторы», пишет Business Insider со ссылкой на сообщение бизнесмена.

Как отмечается, Маск обратился к сотрудникам Tesla на фоне поданного против него Комиссией по ценным бумагам и биржам США судебного иска.

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«Игнорируйте все отвлекающие факторы. Еще один хардкорный уик-энд, и мы победим. Спасибо за то, что вы такие потрясающие. Илон», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в качестве темы письма было написано «Вы делаете невероятную работу».

Ранее стало известно, как Маск отреагировал на судебный иск из-за твита о выкупе компании.