Маск потерял $1,5 млрд за день

Состояние основателя Tesla Илона Маска уменьшилось на $1,5 млрд за день, передает Bloomberg.

По данным агентства, Маск потерял $1,5 млрд после сообщений о том, что власти США подали против него судебный иск.

Как отмечается, Маска обвинили в введении в заблуждение акционеров Tesla.

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Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд Маска после его публикации в твиттере.

Как отмечалось, в сообщении в твиттере Маск допустил возможность выкупа акций Tesla по цене $420 за акцию, подчеркнув, что финансирование этого решения обеспечено.