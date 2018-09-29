Маск потерял $1,5 млрд за день
Состояние основателя Tesla Илона Маска уменьшилось на $1,5 млрд за день, передает Bloomberg.
По данным агентства, Маск потерял $1,5 млрд после сообщений о том, что власти США подали против него судебный иск.
Как отмечается, Маска обвинили в введении в заблуждение акционеров Tesla.
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Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд Маска после его публикации в твиттере.
Как отмечалось, в сообщении в твиттере Маск допустил возможность выкупа акций Tesla по цене $420 за акцию, подчеркнув, что финансирование этого решения обеспечено.