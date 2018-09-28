Эрдоган вместе с Меркель заступились за российский газ перед Трампом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

Турецкий лидер рассказал, что на саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп обвинил участников в том, что они «кормят Россию».

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«Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель также заступилась за поставки российского газа .

Ранее Трамп заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России. В то же время в Германии не согласились с американским президентом.