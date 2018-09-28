Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль вошел в тройку самых недооцененных мировых валют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Deutsche Bank.

По словам экономиста Deutsche Bank Кристиана Ветошка, на данный момент рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». Специалист считает, что рубль сможет укрепиться до 60 руб. за доллар.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает возвращение курса доллара к 63,6-63,8 руб. во второй половине 2019 года.

В ведомстве отметили, что последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару.