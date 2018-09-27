Эксперт рассказал, когда Украина сможет выполнить требования МВФ

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал информацию о новых требованиях МВФ для следующего транша Украине. Об этом сообщает ФАН.

Он подчеркнул, что фонд будет продолжать выставлять неисполнимые требования, а украинские власти будут «перекладывать часть обязательств на плечи граждан».

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«Ситуация изменится, когда Украина станет строить самостоятельную экономику, тогда и кредиты не понадобятся. Но когда это будет — большой вопрос. Точно не при этой власти в Киеве», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения финансовой помощи.