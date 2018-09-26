Трамп и Абэ договорились начать переговоры о новом торговом соглашении

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры с целью заключения нового двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Вашингтон и Токио начнут переговоры о заключении американо-японского торгового соглашения.

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Как отмечается, новое соглашение должно быть выгодным автомобилестроения США и фермеров Японии.

При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер назвал данный договор «очень важным шагом».

Ранее СМИ сообщили, что Япония под давлением США намерена отказаться от иранской нефти.