Серийным вором нижнего белья в Новой Зеландии оказался кот

UPI: в Новой Зеландии кот больше года крал вещи у учеников школы
В новозеландской школе более года пытались вычислить загадочного вора, который похищал полотенца, обувь и нижнее белье. В итоге нарушителем оказался кот, пишет UPI.

По словам директора Марамы Стюарт, вещи особенно часто пропадали в сезон работы школьного бассейна. Сначала сотрудники находили по дороге к школе одиночные кроссовки, очки, плавки и полотенца. Предметы лежали вдоль тротуара, и долгое время никто не мог понять, кто за этим стоит.

Разгадка появилась после проверки записей камер наблюдения. На видео было видно, как черный кот тащит большое полотенце через территорию школы. Позже за хозяйственной постройкой обнаружили целый «тайник» украденных вещей.

Школьный смотритель связался с владельцем животного, который подтвердил, что его питомец уже известен подобными проделками.

В школе решили отнестись к ситуации с юмором. История стала для учеников возможностью для творческих заданий и одновременно напоминанием о том, что личные вещи стоит убирать в сумки, отметили педагоги.

Ранее кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах.
 
