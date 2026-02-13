В Петербурге открылся совместный кампус «Школы 21» и Центра Алмазова

В Санкт-Петербурге на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова открылся совместный кампус «Школы 21» и Центра Алмазова. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Проект создан для подготовки специалистов на стыке медицины, биоинформатики и искусственного интеллекта и станет центром цифровой грамотности для студентов и врачей.

Образовательные программы разработаны на основе клинического опыта Центра Алмазова, массивов медицинских данных и методологии «Школы 21» по обучению цифровых инженеров. Выпускники научатся обрабатывать биомедицинские данные, интерпретировать AI-модели и создавать практические цифровые решения для здравоохранения.

«Сегодня по-настоящему значимый день. Мы открываем кампус «Школы 21». Здесь у нас появляется уникальная возможность экспериментировать: создавать межвузовский кластер, объединяющий студентов и ученых самых разных специальностей. Это пространство открыто для всех: здесь могут учиться студенты любых вузов. Вместе со студентами из ведущих вузов страны будут обучаться также молодые ученые из Центра Алмазова», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, это сочетание — микс различных культур, дисциплин и специальностей — дает совершенно уникальный результат.

«Перед нами первая в России действительно кастомизированная образовательная среда: программы и специалисты», — сказал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что проект формирует «фундамент новой системы здравоохранения, где высокие технологии служат человеку». По его словам, обучение врачей работе с современными технологиями — ключевая задача цифровой трансформации отрасли.

«Ключевым элементом комплекса станет кампус «Школы 21» — пространство, где формируется будущее отечественного здравоохранения. Уверен, что этот проект будет успешным и внесет большой вклад в совершенствование лечебно-диагностической и научно-образовательной деятельности», — сказал он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что кампус стал «точкой сборки передовых достижений» и укрепляет статус города как столицы передовой медицины.

«В новом кампусе удалось соединить несколько знаковых вещей: практическую медицину, науку и подготовку кадров. Хочу отметить роль Сбера, нашего стратегического партнера. Вместе мы ведем большую работу по внедрению «цифры» во все сферы жизни Петербурга. И, конечно, неслучайно точкой сборки передовых достижений стал Центр Алмазова», — отметил он.