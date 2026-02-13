Губерниев заявил, что Коростелев не прыгнул выше головы на Олимпиаде

Губерниев о Коростелеве: он не прыгнул выше голове

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Савелий Коростелев не прыгнул выше головы в «разделке» на десять километров на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Коростелев же показал свой уровень, но не показал уровень Клебо с точки зрения того, что не прыгнул выше головы. Поэтому не смог бороться за высокие места. Фаворитами не были ни Клебо, ни Коростелев», — сказал Губерниев.

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере.

Для 22-летнего Коростелева эта Олимпиада дебютная. Ранее он показал четвертое время в скиатлоне, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.



