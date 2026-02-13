На переговорах в Женеве Россию будут представлять не менее 15 человек

ТАСС: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек

Российская сторона направит в Женеву для проведения переговоров группу численностью не менее 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В состав делегации войдет не менее пятнадцати человек, в числе которых будет и Галузин», – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что прибытие делегации в Женеву запланировано на 17 февраля.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее объявил о дате и месте проведения очередного этапа переговоров между Россией, США и Украиной, отметив, что руководителем российской делегации станет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первые консультации по вопросам безопасности в трехстороннем формате (Россия, Украина и США) прошли 23-24 января в Абу-Даби. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд переговоров состоялся там же 4-5 февраля.

Ранее Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Женеве.