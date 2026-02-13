Названа возможная причина ложноположительного теста на деменцию

У людей с пониженной функцией почек в крови чаще повышаются уровни биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института. Результаты опубликованы в Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Авторы проанализировали данные 93 исследований с участием более 62 тысяч человек из 21 страны. Они изучали, как скорость клубочковой фильтрации (еGFR) — показатель эффективности очистки крови почками — связана с уровнем веществ, которые считаются маркерами повреждения мозга.

Речь идет о трех показателях – белках амилоиде-β, Тау, NfL и GFAP. Амилоид-β способен образовывать бляшки в ткани мозга при болезни Альцгеймера, а Тау участвует в поддержании структуры нейронов, но при заболевании может накапливаться в патологической форме. Нейрофиламент легкой цепи (NfL) высвобождается при повреждении нервных клеток, в то время как GFAP связан с активацией вспомогательных клеток мозга (астроцитов) при воспалении или травме.

Анализ показал, что даже умеренное снижение еGFR ассоциировано с повышением уровней NfL, GFAP и амилоида-β40 в крови. Эта зависимость сохранялась и после учета сопутствующих факторов.

В то же время для показателей в спинномозговой жидкости однозначной связи выявлено не было: результаты оказались более вариабельными. Это может свидетельствовать о том, что именно концентрации маркеров в крови в большей степени зависят от сопутствующих состояний, включая нарушение фильтрационной функции почек.

Авторы отмечают, что по мере внедрения анализов крови на биомаркеры деменции в клиническую практику состояние почек необходимо учитывать при интерпретации результатов. Иначе существует риск переоценки неврологических изменений, если часть выявленных отклонений обусловлена снижением почечной функции.

