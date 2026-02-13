Размер шрифта
Названа возможная причина ложноположительного теста на деменцию

JASN: нарушение работы почек искажает результаты скрининга на деменцию
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

У людей с пониженной функцией почек в крови чаще повышаются уровни биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института. Результаты опубликованы в Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Авторы проанализировали данные 93 исследований с участием более 62 тысяч человек из 21 страны. Они изучали, как скорость клубочковой фильтрации (еGFR) — показатель эффективности очистки крови почками — связана с уровнем веществ, которые считаются маркерами повреждения мозга.

Речь идет о трех показателях – белках амилоиде-β, Тау, NfL и GFAP. Амилоид-β способен образовывать бляшки в ткани мозга при болезни Альцгеймера, а Тау участвует в поддержании структуры нейронов, но при заболевании может накапливаться в патологической форме. Нейрофиламент легкой цепи (NfL) высвобождается при повреждении нервных клеток, в то время как GFAP связан с активацией вспомогательных клеток мозга (астроцитов) при воспалении или травме.

Анализ показал, что даже умеренное снижение еGFR ассоциировано с повышением уровней NfL, GFAP и амилоида-β40 в крови. Эта зависимость сохранялась и после учета сопутствующих факторов.

В то же время для показателей в спинномозговой жидкости однозначной связи выявлено не было: результаты оказались более вариабельными. Это может свидетельствовать о том, что именно концентрации маркеров в крови в большей степени зависят от сопутствующих состояний, включая нарушение фильтрационной функции почек.

Авторы отмечают, что по мере внедрения анализов крови на биомаркеры деменции в клиническую практику состояние почек необходимо учитывать при интерпретации результатов. Иначе существует риск переоценки неврологических изменений, если часть выявленных отклонений обусловлена снижением почечной функции.

Ранее был найден неожиданный способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
 
