Военный эксперт предсказал проведение масштабной операции Одессе

Эксперт Артамонов: ВС РФ готовят масштабную операцию в Одессе
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе в этом году ожидается проведение масштабной операции, признаки такого сценария уже прослеживаются. Такое мнение выразил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, передает NEWS.ru.

«За Одессу будет основная битва текущего года. <...> готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. Есть такие признаки», — рассказал он.

По словам специалиста, Вооруженные силы РФ, вероятнее всего, нанесут ракетный удар. Кроме того, ожидается «работа авиации и принуждение к сдаче Одессы», ключевого города для НАТО.

13 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе дроны «Герань» нанесли не менее десяти ударов по аэродрому Школьный, превращенному Вооруженными силами Украины (ВСУ) в базу запуска дальних беспилотников.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские войска могут начать операцию в Одессе после взятия Харькова.
 
