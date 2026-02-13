Размер шрифта
Бизнес

В Госдуме заявили, что россияне не побегут за кредитами, если ставка ЦБ резко упадет

Депутат Толмачев: ЦБ не снижает ставку, чтобы уберечь россиян от кризиса как в США
Shutterstock/Tero Vesalainen

Высокая ключевая ставка поддерживает экономику в тонусе, — ее снижение не сделает кредиты для россиян более доступными. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Ключевая ставка не висит в воздухе и не прикручена к одним только потребительским кредитам: уменьшили — поток желающих вырос, увеличили — упал. Ее резкое понижение вряд ли заставит людей снова брать кредиты в тех же числовых порядках, что раньше. Люди стали иначе относиться к этому инструменту: более обдуманно и осторожно, что правильно. Высокая ключевая ставка — необходимая мера для того, чтобы уравновешивать все составляющие части российской экономики. Что бывает с теми, кто слишком вольно обходится со ставками, влияющими на кредиты, мы знаем. Например, низкие ставки и дешевые кредиты в США были одной из причин глобального экономического кризиса, и первыми под лавину попали сами заемщики. Российский регулятор стремится уберечь экономику от подобных ударов, поэтому удерживает ставку на достаточно высоком уровне. Тем не менее банки продолжают оформлять кредиты. Спрос упал, но это временное явление», — сказал Толмачев.

На заседании 13 февраля ЦБ решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 9 февраля, составила 6,3%. Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ снизит ключевую ставку с 16% до 15–15,75% или же оставит ее без изменений.

Ранее сенатор Шендерюк-Жидков назвал «прекрасной новостью» снижение ставки ЦБ.
 
