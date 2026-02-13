Россиянин отрубил матери голову топором и расчленил ее тело

В Башкирии 25-летнего мужчину арестовали по обвинению в зверском убийстве собственной матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в городе Кумертау. По версии следствия, мужчина был на кухне со своей матерью и между ними возникла личная неприязнь. Он взял в ванной топор, вернулся на кухню, схватил женщину за одежду, повалил на пол и отрубил ей голову топором, нанеся множество ударов по ее шее.

Родительница нападавшего скончалась. Чтобы скрыть содеянное, мужчина расчленил тело матери и положил его части в пакеты, стеклянные банки и пластиковые тазы.

О случившемся стало известно правоохранителям и в отношении сына погибшей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Ранее полиция Дагестана задержала мужчину, которого подозревают в расчленении и сожжении женщины.