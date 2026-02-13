Размер шрифта
Общество

В Подмосковье подросток поджег заправку

МВД: в Подмосковье подросток под влиянием мошенников поджег АЗС

Вечером 12 февраля 13-летний подросток под влиянием злоумышленников поджег АЗС в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Злоумышленники втерлись в доверие к подростку и заставили его совершить противоправное деяние», — написала она.

По словам Волк, инцидент произошел в городском округе Электросталь. В результате пожара на заправке выгорели две бензоколонки, никто не пострадал.

Как рассказала представитель министерства, сотрудники полиции установили, что поджог совершил подросток, который скрылся с места преступления. В ходе опроса в присутствии законных представителей школьник заявил, что в декабре прошлого года он начал переписываться с неизвестными в мессенджере, они обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку.

Волк добавила, что правоохранители проводят проверку.

До этого подросток из Архангельской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии. По данным Следственного комитета РФ, 15-летний житель города Онеги с конца прошлого года начал принимать участие в деятельности международной организации, запрещенной на территории страны. Несовершеннолетний по заданию куратора искал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры в Онежском районе. За это он получал денежное вознаграждение.

Ранее подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в Нефтеюганске.
 
