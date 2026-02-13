В ЦБ рассказали о влиянии погоды на инфляцию

Набиуллина заявила, что на инфляцию влияет погода

Погодные условия влияют на инфляцию. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она отметила, что изменения погоды отражаются на колебаниях цен в первую очередь на продовольственном рынке.

«Мороз в январе — вырастают издержки на отопление теплиц, это достаточно быстро переносится в цены», — отметила Набиуллина.

Тем не менее, добавила глава ЦБ, мороз дает положительный прогноз на урожай в 2026 году.

До этого Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. По ее словам, для некоторых экспертов январские данные по инфляции стали неожиданностью «и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции», но это не так.

Набиуллина добавила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Банк России на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

ЦБ при этом повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5–5,5% с 4–5%, ожидавшихся ранее.

На 2027–2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

