Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В ЦБ рассказали о влиянии погоды на инфляцию

Набиуллина заявила, что на инфляцию влияет погода
Владимир Федоренко/РИА Новости

Погодные условия влияют на инфляцию. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она отметила, что изменения погоды отражаются на колебаниях цен в первую очередь на продовольственном рынке.

«Мороз в январе — вырастают издержки на отопление теплиц, это достаточно быстро переносится в цены», — отметила Набиуллина.

Тем не менее, добавила глава ЦБ, мороз дает положительный прогноз на урожай в 2026 году.

До этого Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. По ее словам, для некоторых экспертов январские данные по инфляции стали неожиданностью «и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции», но это не так.

Набиуллина добавила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Банк России на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

ЦБ при этом повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5–5,5% с 4–5%, ожидавшихся ранее.

На 2027–2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

Ранее Мишустин рассказал о борьбе с инфляцией в РФ.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!