Армия

Город и несколько районов Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

Shutterstock/Creative Cat Studio

Город и три района Курской области остались без электричества в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, линия электропередачи в Рыльском районе получила повреждения из-за удара украинских войск.

«Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», — написал чиновник.

Он добавил, что власти и специалисты сделают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения.

9 февраля Хинштейн заявил, что беспилотники ВСУ повредили здание администрации Хомутовского района Курской области.

Также он рассказал, что в Рыльске в результате атаки со стороны Украины были незначительно повреждены фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль. При ударах никто не пострадал, уточнил губернатор.

Ранее в Курской области более 250 жителей эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона.
 
