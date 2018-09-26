На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2»

В минфине Украины заявили, что страна может потерять до 3% ВВП после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, запуск газопровода позволит усилить роль ФРГ как «газового хаба» в Европе.

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Как отмечается, для Украины «Северный поток — 2» может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток — 2» геополитическим инструментов давления на Западную Европу.

По его словам, данный проект якобы направлен на ослабление Украины.