Эксперт объяснил снижение вложений Китая в американский госдолг

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Ифань полагает, что Китай сокращает свои вложения в американский госдолг из-за рисков, связанных со снижением надежности казначейства США и угрозы долгового кризиса в стране, передает РИА «Новости».

Ифань отметил, что казначейские облигации США в прошлом были самыми стабильными, и потому Китай их массово закупал.

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Он также подчеркнул, что Китай сокращает вложения в американский долг уже несколько лет, и это не месть за торговые противоречия. По его словам, для Пекина покупка американского долга — вынужденная мера из-за «огромного торгового профицита».

«Однако американский государственный долг становится все больше и уже перестал быть достаточно обеспеченным», — отмечает Ифань.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты скоро могут оказаться в положении еврозоны, после чего может возникнуть долговой кризис.

Ранее стало известно, что Китай уменьшил вложения в госдолг США на $7,7 млрд.