Правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ в два этапа

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что данный подход заложен в прогнозе социально-экономического развития России на 2019 год.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов с 1 января.

Отмечается, что это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

Также в МЭР отметили, что вместе с тем дополнительно прорабатывают размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значения инфляции в 4%.