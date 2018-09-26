Глава Минтруда рассказал о дефиците на рынке труда России
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что безработица в России достигла рекордно низкого показателя. Об этом сообщает RNS.
«Я напомню, вчера буквально вышли данные Росстата: еще безработица снизилась до 3,5 млн человек — это вообще рекордный показатель. У нас дефицит на рынке труда», — сказал Топилин.
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 1 января следующего года.
Как стало известно, минимальный размер пособия вырастет до 1500 руб.
Она также добавила, что для россиян предпенсионного возраста пособие по безработице вырастет до уровня минимального прожиточного минимума.