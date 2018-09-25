FT: ЕС, Россия и Китай договорились об особой системе платежей для Ирана

Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай договорились о создании специальной платежной системы, которая будет работать в обход санкций США в отношении Ирана, сообщает газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Тегерана после того, как в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

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Новая платежная система станет альтернативой SWIFT, пишет газета. Пять государств по-прежнему намерены продолжать торговые отношения с Ираном, несмотря на санкции США.

Как рассказала глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини, новый финансовый инструмент позволит осуществлять денежные переводы между европейскими и иранскими компаниями на законных условиях.

В свою очередь американский лидер ранее заявлял, что те страны, которые продолжат вести бизнес с Ираном, не смогут поддерживать торговые отношения с Вашингтоном.

Три крупнейших государства ЕС договорились о сделке с Россией и Китаем, чтобы ввести новую платежную систему, которая бы облегчила торговые операции с Ираном. Мировые державы активизируют усилия по защите ядерной сделки с Ираном после того, как США повторно ввели санкции против Тегерана, напоминает издание.