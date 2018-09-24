Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст

Депутат Наталья Поклонская внесла в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы.

Как стало известно, парламентарий предлагает оставить пенсионный возраст без изменений, а также предусмотреть право выхода на пенсию лиц, имеющих 37 и более лет страхового стажа, независимо от возраста.

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«Предложенные мной поправки направлены на создание дополнительных гарантий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста и будут способствовать соблюдению их прав и законных интересов», — написала Поклонская в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября.