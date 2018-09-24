В России намерены упростить досмотр транзитного багажа в аэропортах

В правительстве России и Министерстве транспорта обсуждают возможность сокращения времени обслуживания транзитных международных рейсов, пишут «Известия» со ссылкой на представителей российских аэропортов.

По имеющимся данным, для более быстрого обслуживания предлагается отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа.

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Как отмечается, воплотить эту инициативу в жизнь возможно при заключении с государствами-участниками Международной организации гражданской авиации (ИКАО) соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности каждой страны. В первую очередь планируется подписать соглашения со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем.

Предполагается, что таким образом очереди при пересадках станут меньше, а число случаев потери багажа и опозданий на рейсы сократится.