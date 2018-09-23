Помпео заявил о решимости США победить в торговой войне с Китаем

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона намерена выиграть торговую войну с Китаем. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Помпео, торговое противостояние США и Китая длится уже много лет.

«И отличие нынешней [вашингтонской] администрации в следующем — с учетом того, что это хотят называть торговой войной — мы полны решимости выиграть ее», — подчеркнул Помпео.

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Он добавил, что президент США будет продолжать давление на Пекин, пока не добьется желаемых результатов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что торговая война США против Китая расшатывает систему ВТО.