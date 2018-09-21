Орешкин поддерживает предложения по дедолларизации российской экономики
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что он поддерживает многие предложения главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит, и многие предложения Андрея Леонидовича (Костина) я полностью поддерживаю», — сказал Орешкин.
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Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о существовании плана по отказу от доллара.
Как стало известно, Минфин поддерживает предложение о дедолларизации российской экономики.