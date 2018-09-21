Минфин не намерен больше выходить на рынок внешних заимствований в 2018 году

Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Минфин с большой вероятностью больше не будет выходить на рынок внешних заимствований в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего, не ждать. Уже в любом случае октябрь близок. Мы, как правило, заимствуем до зимы. Плюс мы знаем, что ликвидности, связанной с устойчивым положением федерального бюджета, достаточно, чтобы вообще отказаться от заимствований», — сказал Сторчак.

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Он подчеркнул, что технически ведомство готово вернуться на долларовый рынок, если конъюнктура на нем будет благоприятствовать.

Ранее сообщалось, что Минфин снова отменил аукцион по размещению ОФЗ.