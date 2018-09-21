Кадыров попросит Кудрина помочь с «незавершенкой» в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что обратится к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой помочь с проблемой незавершенного строительства в регионе.
«Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки», — написал Кадыров.
Глава Чечни выразил надежду, что со сторонней помощью ситуация с построенными не до конца объектами изменится в регионе в лучшую сторону. Он отметил, что объекты, имеющие важное социально-экономическое значение, могут быть достроены.
Также Кадыров написал, что в составленном списке чеченской «незавершнки» 13 крупных строений имеют «высокую» степень готовности.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал нефтяную компанию в собственность Чечни.