Кадыров попросит Кудрина помочь с «незавершенкой» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что обратится к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой помочь с проблемой незавершенного строительства в регионе.

«Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки», — написал Кадыров.

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Глава Чечни выразил надежду, что со сторонней помощью ситуация с построенными не до конца объектами изменится в регионе в лучшую сторону. Он отметил, что объекты, имеющие важное социально-экономическое значение, могут быть достроены.

Также Кадыров написал, что в составленном списке чеченской «незавершнки» 13 крупных строений имеют «высокую» степень готовности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал нефтяную компанию в собственность Чечни.