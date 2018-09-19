ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

Совокупный спрос россиян на наличную валюту в июле текущего года увеличился на 20% и составил $5,1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

«В июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с июнем вырос на 20% и составил $5,1 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 3 и 6% соответственно», — заявили в ЦБ.

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Отмечается, что спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 22%, на европейскую валюту — на 18%.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что Минфин поддерживает предложение о дедолларизации российской экономики.