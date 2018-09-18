Силуанов сообщил о цене на нефть для сбалансированного бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет в следующем году будет сбалансированным при цене на нефть в $40 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2017 году цена на нефть, при которой обеспечивалось балансирование, составляла $60 за баррель.

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«Слава богу, мы сейчас идем по тренду вниз и цена, когда балансируем бюджет, в текущем году, $50 за баррель, а в следующем году говорим о $40 за баррель», — сказал Силуанов.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что эксперты и компании прогнозируют цена на нефть в $50.

Он подчеркнул, что настоящая ситуация, связанная с повышением цен до $70-80 носит конъюнктурный характер.