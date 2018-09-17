Силуанов рассказал о сроках обжалования решения суда по долгу Украины

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия на данный момент не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, передает РИА «Новости».

При это министр финансов уверил, что апелляция будет подана вовремя.

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«У нас есть время, подадим еще обязательно. Не могу сейчас точно сказать, но то, что подадим в установленные сроки — точно», — пояснил Силуанов.

14 сентября суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Украины по ее долгу перед Россией на общую сумму $3 млрд, также было вынесено решение о проведении нового слушания по спору между Россией и Украиной о долге.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл судьбу кредита в $3 млрд от России.