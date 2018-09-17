Силуанов рассказал о сроках обжалования решения суда по долгу Украины
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия на данный момент не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, передает РИА «Новости».
При это министр финансов уверил, что апелляция будет подана вовремя.
Реклама
«У нас есть время, подадим еще обязательно. Не могу сейчас точно сказать, но то, что подадим в установленные сроки — точно», — пояснил Силуанов.
14 сентября суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Украины по ее долгу перед Россией на общую сумму $3 млрд, также было вынесено решение о проведении нового слушания по спору между Россией и Украиной о долге.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл судьбу кредита в $3 млрд от России.