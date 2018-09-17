Официальный курс евро снизился на 59 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 59,26 коп., до 79,35 руб., курс доллара уменьшился на 8,68 коп., до 68,19 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 31,4 коп., составив 73,21 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2365,42 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,2%, до 1092,22 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до $68,72 за баррель.

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