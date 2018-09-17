Новак сообщил о готовности России работать с США по балансировке рынка нефти

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по вопросам балансировки рынка нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что в данном случае зависит от коллег из США. Мы готовы с ними в этом плане взаимодействовать, но у них позиция, что они в таких вопросах не участвуют», — сказал Новак.

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Он подчеркнул, что такой вариант сотрудничества пока не обсуждается.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что торговые войны и санкции США против Ирана удерживают стоимость нефти на $5-6 выше цены, отражающей реальный баланс на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до $68,72 за баррель.