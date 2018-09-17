Минфин сообщил о средней цене на нефть Urals

Средняя цена на нефть марки Urals в период с 15 августа по 14 сентября 2018 текущего года составила $74,45 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2018 года составила $74,45568 за баррель, или $543,5 за тонну», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится на $7,5, до $137,5.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом уровне.

Пошлина на сжиженный газ составит $27,4, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) — $10,9. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $22,7.