Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили торговые войны

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили торговые войны в ходе закрытых переговоров в рамках Восточного экономического форума, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Россия 1».

«Между такими странами, как Россия и Китай, перечень проектов на повестке дня настолько обширен, что только это можно обсуждать несколько часов подряд, и, конечно, две такие страны, как Россия и Китай, не могут не обсуждать международные проблемы. И здесь, конечно, торговые войны, которые сейчас, по сути, ведут к слому прежней и существующей системы торгово-экономических отношений, это и региональные конфликты», — сказал Песков.

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По его словам, в ходе переговоров стороны обменялись обеспокоенностью, вызванной различными тенденциями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп угрожает выйти из Всемирной торговой организации.