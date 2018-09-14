Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ЦБ повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до $55 млрд.

«Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 году с $30 млрд до $55 млрд. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо финансового счета по частному сектору заметно снизится до $27 млрд в 2019 году и около $18 млрд в 2020–2021 годах», — сказала Набиуллина.

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Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд.

В свою очередь международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.