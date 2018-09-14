Курс евро опустился ниже 79 рублей на фоне повышения ставки ЦБ

Курс евро опустился ниже 79 руб. на фоне повышения Банком России ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро снизился на 82 коп., до 78,95 руб.

Курс доллара упал на 65 коп., до 67,6 руб.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

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В Центробанке подчеркнули, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,31%, составив $68,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,20% — до $78,34 за баррель.

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